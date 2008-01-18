Радянські фільми не перекладатимуть українською - Нацрада

Фільми, зняті за радянських часів, не дублюватимуть українською, заявив голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Віталій Шевченко.

"Ніхто не буде українізувати радянські фільми. Вони були зроблені в єдиному культурному просторі, ми відносимо їх до національного продукту", - заявив В.Шевченко в інтерв`ю, опублікованому в газеті "Известия в Украине" у п`ятницю. "Крім того, це нелогічно", - додав він.

Водночас, голова Нацради наголосив, що "ті іноземні фільми, які нині привозять в Україну з російським дубляжем, треба перекладати українською". "У нас є закони, їх потрібно дотримуватися. Абсурдно, коли англо- або франкомовний фільм іде на наших екранах з російським перекладом", - зазначив глава Нацради.

Нагадаємо, 24 грудня 2007 року Конституційний суд оприлюднив рішення, відповідно до якого іноземні фільми не можна поширювати й демонструвати в Україні, якщо вони не дубльовані, або не озвучені? або не мають субтитрів державною мовою.

ICTV