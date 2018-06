Берлінський фестиваль відкрився фільмом про Rolling Stones

Берлінський кінофестиваль відкрився фільмом Мартіна Ськорсезе про групу Rolling Stones.

На показі Shine A Light ("Та буде світло") 65-річний режисер з`явився у компанії "роллінгів".

Мік Джаггер сказав, що фільм є "дійсно інтимним поглядом" на групу.

Ськорсезе, який одержав минулого року "Оскара" за кращу режисуру, зняв ветеранів року під час їх концерту в Нью-Йорку.

Режисер заявив, що музика "роллінгів" давно служила йому джерелом натхнення, і він неодноразово обговорював проект такого фільму з Джаггером.

"Кожного разу, коли я дивився їхнє шоу, я приходив у захоплення і хотів поставити туди камеру", - сказав Ськорсезе на прес-конференції.

У результаті режисер розставив у залі відразу 26 камер.

"Ми спробували підібратися якомога ближче до енергетики живого концерту", - розповів Ськорсезе.

Гітарист Кейт Річардс зазначив, що, при цьому, знімальна група працювала ненав`язливо.

"Ми їх навіть не бачили, навіть не знали, що вони були на концерті, і це дуже важливо для мене", - заявив Річардс, додавши, що йому дуже цікаво те, що ж у результаті вийшло.

Shine A Light буде показано поза конкурсом 58-го Берлінського кінофестивалю.

Цього року за "Золотого ведмедя" позмагаються 21 картина. Серед фаворитів – Пол Томас Андерсон з фільмом "Нафта" (There Will Be Blood) і комедія Майка Лі "Безтурботні" (Happy-Go-Lucky).

Крім того, критики відзначають роботи іранського режисера Маджіда Маджіді і японця Йодзі Ямади.

Переможець цього року визначиться 16 лютого в результаті голосування шістьох членів журі під головуванням грецького режисера Костянтина Коста-Гавраса.

