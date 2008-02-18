Із закликами не соромитися рідної мови українські музиканти об’їхали вже 10 міст

Не бути байдужими до української мови запропонували дніпропетровцям організатори акції "Зроби подарунок Україні! Переходь на українську". До цієї ідеї приєдналися вітчизняні музиканти. У турне вони вирушили, аби підтримати національну мову та культуру. Крім концертів, лідери відомих гуртів усім охочим дарували посібники, як подолати мовний бар’єр і не соромитися розмовляти українською.

Російськомовним українцям розмовляти рідною мовою заважають не труднощі, а стереотипи. Такого висновку дійшли музиканти, які влаштували турне країною для підтримки української. Із закликами не соромитися рідної мови вони об’їхали вже 10 міст, остання поїздка – до Дніпропетровська. Учасники акції переконані: осторонь цієї проблеми стоїть і держава, бо вона тільки вдає, що стурбована мовним питанням.

Сергій Фоменко, лідер гурту "Мандри": "Чомусь на державному рівні не створено правильних технологій, які б робили рідну мову, культуру популярними і домінуючими в медіа-просторі. Кожна країна, яка є потужною, захищає свій медіа-простір - це ідентичність народу".

Україномовний Тимофій Хом’як у російськомовному Дніпропетровську себе білою вороною не вважає. Ще в університеті позбувся суржику, перейшовши на чисту українську. Тепер має власну книгарню, у якій на полицях класична та сучасна література лише українських письменників. Його тішить, що дніпропетровська молодь хоч потроху, але переходить на мову Ліни Костенко. І головне – не вважає українську мовою села.

Тимофій Хом’як, місцевий мешканець: "Те, що ви бачите в "Білокнижнику", до ганку підходять і всі стають україномовними автоматично, виходячи, переходять на свою дніпропетровську мову. Ця акція говорить про євроцентристські напрямки і молодь піде за якісним, цікавим, новим та амбітним".

Бути небайдужими до рідної мови особливо гучно музиканти закликали своїх фанів на благодійному концерті. І хоча аншлагу не було, зате цього вечора в залі спілкувалися тільки українською.

"Факти", ICTV