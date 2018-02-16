Українець намагався навприсідки прокрастись до Польщі повз прикордонників

Чоловік намагався оминути паспортний контроль, тому що забув свої документи вдома.

Прикордонники затримали на пішому переході в пункті пропуску «Шегині» (українсько-польський кордон) громадянина України, який намагався незаконно дістатися Польщі.

Читайте такожДітей виховують родичі: односельці загиблої в Італії українки розповіли про її сім`юЯк повідомляється у Facebook Західного регіонального управління ДПСУ, чоловік спробував навприсідки пройти повз кабіну паспортного контролю.

«Інспектор прикордонної служби, оформляючи подорожніх, які прямували на вихід з України, зауважив, що один чоловік, ховаючись від правоохоронця, спробував пройти в бік кордону. Чоловіка було затримано та складено протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання кордону», - зазначається у повідомленні.

За повідомленням ДПСУ, затриманим виявився 34-річний мешканець Львівщини. Встановлюючи його особу прикордонники з’ясували, що наявний у чоловіка паспортний документ йому не належить, а свій він забув вдома і власне тому у такий нехитрий спосіб намагався оминути контроль.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетину державного кордону України прийматиме суд.

Нагадаємо, 3 лютого у Львівській області перед пунктом пропуску «Шегині» (Мостиськйи район) завершилась акція протесту, учасники якої вимагали скасувати закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону.