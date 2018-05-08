Знуджена на інавгурації Путіна Поклонська стала мемом й відреагувала на жарти: стала захищати Миколу ІІ (фото)

Поклонська прокоментувала своє фото з інавгурації Путіна, на якому вона нудьгує.

Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська прокоментувала свою фотографію, яка була зроблена на інавгурації президента Росії Володимира Путіна і згодом стала популярною в мережі.

Вона заявила, що не дивується, що її фото викликало інтерес в інтернеті, передає пропагандистський ресурс RT.

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"У кожного свій інтерес, і якщо це здоровий гумор — я рада і підтримую. Але вкотре здивував наш опозиційний джентльмен Олексій Н. Відчуваючи нереалізованість через нездійснену блакитну мрію самому пройтися кремлівською килимовою доріжкою до трибуни з Конституцією, він мимоволі продовжив оголювати найкращі з найкращих своїх якостей. Немов дрібний пакостник, бажаючи якомога болісніше зачепити мене, він недоречно згадав ім'я імператора Миколи II, причисленого до лику святих і шанованого у всьому православному світі», — сказала Поклонська.

Вона наголосила, що "не він перший, хто думає, що такі речі можуть когось дійсно розсмішити".

Як повідомляв УНІАН, опівдні 7 травня Володимир Путін обійняв посаду президента Росії. Користувачів соцмереж розсмішило фото Наталії Поклонської, яка сумувала в очікуванні початку інавгурації. "Кращого фото з інавгурації вже не буде. «Вона чекала Миколу II, але він не вийшов!", - написав опозиціонер Олексій Навальний у Twitter.