"Труба, прикріплена до рельси... Тремти, Пентагон": соцмережі висміяли нову "ракету ДНР" (фото)
У мережі висміяли нову потужну зброю "бойовиків так званої "ДНР", яка представляє собою звичайну трубу.
"Новітня розробка "ДНР" - РСЗВ "Сніжинка". Представляє собою звичайну металеву трубу, прикріплену до рейки хомутами від сантехніки. Стабілізатори тупо приварено до труби. Ну а двигуна взагалі немає. Тремти, Пентагон!", - сміються над бойовиками в Twitter.
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"Одні мультики малюють, інші ракети молотком збирають", - коментують фото користувачі.
Наберіть повітря в груди. Готові? Новітня розробка "ДНР" - РСЗВ "Сніжинка" Являє собою звичайну металеву трубу, прикріплену до рейці хомутами від сантехніки. Стабілізатори тупо приварені до труби. Ну а двигуна взагалі немає. Тремти, Пентагон! pic.twitter.com/Vbd7pXJcLl— Фосфорна Горлівка (@natohawks) 9 травня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі висміяли "парад" в "ДНР".