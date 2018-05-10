"Труба, прикріплена до рельси... Тремти, Пентагон": соцмережі висміяли нову "ракету ДНР" (фото)

14:30, 10 травня 2018
Курйози
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У мережі висміяли нову потужну зброю "бойовиків так званої "ДНР", яка представляє собою звичайну трубу.

"Новітня розробка "ДНР" - РСЗВ "Сніжинка". Представляє собою звичайну металеву трубу, прикріплену до рейки хомутами від сантехніки. Стабілізатори тупо приварено до труби. Ну а двигуна взагалі немає. Тремти, Пентагон!", - сміються над бойовиками в Twitter.

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"Одні мультики малюють, інші ракети молотком збирають", - коментують фото користувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі висміяли "парад" в "ДНР".

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Теги: #ДНР#парад#ракета