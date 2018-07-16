У Донецьку продають яйця з Казахстану - соцмережі (фото)

Товар з Казахстану помітили на залізничному ринку Донецька.

В окупованому Донецьку в продажу з'явилися яйця з Казахстану.

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Відповідні фото публікують користувачі Twitter. "На залізничному ринку продаються яйця з Казахстану. З написом "Халал. Яйця"! З Казахстану! У Донецьку. Тепер я бачила все", - йдеться у повідомленні hochu#domoy.

"Навколо міста одні птахофабрики, а яйця з Казахстану", "Як їх у таку спеку довезли?", - нарікають у коментарях під фото.

Раніше в одному з магазинів окупованого Луганська виявили апельсини з кумедним цінником. Сам товар називається "Апельсини Єгипет", однак на ціннику зазначено, що вони "зроблені "ЛНР".