У Донецьку продають яйця з Казахстану - соцмережі (фото)
16:20, 16 липня 2018Курйози
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Товар з Казахстану помітили на залізничному ринку Донецька.
Яйця з Казахстану продають у Донецьку / фото twitter.com/rjpthjuz
В окупованому Донецьку в продажу з'явилися яйця з Казахстану.
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Відповідні фото публікують користувачі Twitter. "На залізничному ринку продаються яйця з Казахстану. З написом "Халал. Яйця"! З Казахстану! У Донецьку. Тепер я бачила все", - йдеться у повідомленні hochu#domoy.
"Навколо міста одні птахофабрики, а яйця з Казахстану", "Як їх у таку спеку довезли?", - нарікають у коментарях під фото.
Раніше в одному з магазинів окупованого Луганська виявили апельсини з кумедним цінником. Сам товар називається "Апельсини Єгипет", однак на ціннику зазначено, що вони "зроблені "ЛНР".
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