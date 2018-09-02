"День, когда горят костры рябин": історія 25-річного хіта Шуфутинського про третє вересня

У цьому році пісня "Третье сентября" святкує свій ювілей - їй виповнюється 25 років.

Через кілька годин настане специфічний день, коли музичний світ затьмарить одна єдина пісня, вперше виконана в далекому 1993 році шансон-виконавцем Михайлом Шуфутинським – «3 сентября» (3 вересня - укр.).

За 25 років свого існування композиція стала візитівкою виконавця, вона змогла завоювати мільйони сердець, у неї з'явилися мільйони ненависників, а соцмережі щороку на початку вересня вибухають десятками мемів.

Автором музики є Ігор Крутий, автором тексту - Ігор Ніколаєв. Аранжувальником виступив Євген Кобилянський, який тоді був музичним керівником оркестру Шуфутинського. У 1994 році композиція увійшла в сольний альбом Шуфутинського «Гуляй, душа».

Як розповідав Михайло Шуфутинський, пісню «3 сентября» Ігор Крутий написав спочатку для іншого виконавця, але не був упевнений, що той співак захоче її виконувати. Тим не менш, пісня дуже сподобалася самому Шуфутинскому.

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«"Третье сентября" він (Крутий - ред.) пограв мені випадково (...) Я послухав і повинен сказати, що з усіх пісень, які мені показував до цього, вона мені сподобалася найбільше. Не знаю чому, але є в ній магнетизм, вона притягує до себе. І я просто кажу – я повинен її заспівати, вона мені подобається», - розповів Шуфутинський.

«На мій погляд, вона вийшла надто драматичною, мені так здається, тому що я люблю більше аскетичну палітру інструментальну. Тут Кобилянський доклав свої зусилля, роблячи аранжування, і всю свою любов до великих розгорнутих гітарних соло висловив в цій пісні. Я не став сперечатися, оскільки він людина теж дуже талановита і неординарна. І тому пісня вийшла такою, як вона є. На мій погляд вона трохи вийшла розтягнутою, але ніхто цього не помічає, всім вона подобається. Люди різних соціальних верств її люблять. Вона запала всім у серце. Вона поза часом, модно, не модно, її всі знають. Вона не втомлюється, вона не остигає», - зазначив Шуфутинський.

Відео: Михайло Шуфутинський

В одному з інтерв'ю Шуфутинський також розповідав, що текст пісні не базується на якійсь конкретній історії. Однією з причин її популярності пісні шансоньє бачить в тому, що люди пізнають себе в ній. «Думаю, що у багатьох були випадки, коли вчора - все добре, а сьогодні раптом все зламалося і, може бути, навіть безповоротно», - розповів Шуфутинський. Тим не менш, для самого виконавця дата стала також знаковою, але в позитивному значенні - 3 вересня 1995 року народився старший онук Шуфутинського.

З моменту першого виконання Шуфутинським цієї пісні минуло вже 25 років, і за цей час композиція перетворилася в мем.

Причому мемами стає не тільки сама пісня «3 сентября», але і спроби уникнути цієї масової «істерії» в соцмережах, яка починається ще напередодні - вже 2 вересня, а то й раніше.

Оскільки не потрапити в мережі на жарт про 3 вересня, або навіть не почути десь цю пісню у вас все одно не вийде – пропонуємо змиритися зі своєю долею, стати частиною цього тренда і вивчити текст пісні. Тим більше, такий день буває тільки раз на рік.

Відео: Анатолій Боголюбов

Все не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Припев:

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

Припев:

3-е сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова 3-е сентября

На фото я твое взгляну

И снова 3-е сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

(текст - Ігор Ніколаєв, музика - Ігор Крутий)

Ну і звісно – у всіх караоке-барах без цієї пісні також не обійдеться. Тільки в ці специфічні дні «3 сентября» зможе затьмарити Лободу, Макса Барських і навіть легендарну «Батарейку».

Тепер, після того, як ви підучили текст пісні «3 сентября» Шуфутинського - ось вам версія пісні караоке – тренуйтеся.

Тим більше, в соцмережах вже пропонують піти 3 вересня на жартівливі (або не дуже?) тури по караоке-барах Дніпра. Так, організатори обіцяють у програмі туру: відвідування культових караоке-барів міста, виконання нетлінного хіта в кожному з них; перевертання самого великого календаря; багаття горобини; прощання, обіцянки. А також повинен бути "таємний гість".