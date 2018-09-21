У Києві оголена жінка "шукала кохання", лежачи на трасі й забираючись на дах авто (відео)

Принц на білому коні", якого обрала жінка, викликав поліцію і медиків.

У Києві оголена жінка вляглася на дорогу посеред жвавої траси, чим спричинила затор.

Інцидент стався близько 11-ї години у п'ятницю, 21 вересня, на вулиці Олени Теліги. Жінку помітив оператор ТСН Володимир Остапенко та виклав відео на своїй сторінці у Facebook.

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Невідома обрала місце саме навпроти Кирилівської церкви, біля якої, до речі, розташована Київська психіатрична лікарня ім. Павлова.

Cпочатку жінка просто лежала на трасі, а коли рух уповільнився, вона обрала з потоку машин біле авто і намагалася відчинити двері. Зазнавши невдачі, жінка не здалася, а залізла на дах авто.

Водій авто - "принц на білому коні" - викликав поліцію. Також на місце прибули медики.

Як пояснила журналістам сама винуватиця інциденту, таким чином вона "шукала кохання".

Раніше у Києві був помічений голий чоловік, який спокійно розгулював столицею.