У США до Хелловіну з собак "роблять" хот-доги, гарбузи та дияволів (відео)
13:55, 24 жовтня 2018Курйози
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Хоча до свята лишився тиждень, гучні вечірки для людей і чотирилапих влаштовують вже зараз.
Наразі і магазинах – пік продажів / скріншот відео ТСН
У США набирають популярності святкові костюми до Хелловіну для собак.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, у зоомагазинах спостерігається справжній бум на костюми для Хелловіну. Американці масово готуються до улюбленого свята, прикрашають не лише оселі, а й тварин.
Топ-костюми для домашніх улюбленців – це гарбузи, хот-доги, бджоли та диявол. При цьому, у зоомагазинах активно скуповують і інші вбрання. Наприклад – лев’ячі гриви, костюми панди і динозаврів.
Наразі і магазинах – пік продажів. Хоча до свята лишився тиждень, гучні вечірки для людей і чотирилапих влаштовують вже зараз.
У США набирають популярності святкові костюми до Геловіну для собак
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