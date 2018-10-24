У США до Хелловіну з собак "роблять" хот-доги, гарбузи та дияволів (відео)

Хоча до свята лишився тиждень, гучні вечірки для людей і чотирилапих влаштовують вже зараз.

У США набирають популярності святкові костюми до Хелловіну для собак.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у зоомагазинах спостерігається справжній бум на костюми для Хелловіну. Американці масово готуються до улюбленого свята, прикрашають не лише оселі, а й тварин.

Топ-костюми для домашніх улюбленців – це гарбузи, хот-доги, бджоли та диявол. При цьому, у зоомагазинах активно скуповують і інші вбрання. Наприклад – лев’ячі гриви, костюми панди і динозаврів.

Наразі і магазинах – пік продажів. Хоча до свята лишився тиждень, гучні вечірки для людей і чотирилапих влаштовують вже зараз.