У США з каналізації дістали стадо морських корів

02:59, 25 лютого 2015
Курйози
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Дев'ятнадцять ламантинів застрягли в каналізації у Флориді. 

ianimal.ru

Залишити води Атлантики довкола мису Канаверал та вирушити в подорож водогоном морських корів змусив холод, ідеться в сюжеті ТСН.

Тварини подолали 25 кілометрів у пошуках теплої води. Проте з вузької каналізації стадо 5-метрових ламантинів, кожен вагою в півтонни, вибратися вже не змогло.

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Екологи знайшли їх випадково, а рятувальна бригада цілу ніч вирізала корів із металевої труби та будівельним краном переправляла в басейн.

Уже на світанку ламантинів випустили назад в океан.

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