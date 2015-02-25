У США з каналізації дістали стадо морських корів

Залишити води Атлантики довкола мису Канаверал та вирушити в подорож водогоном морських корів змусив холод, ідеться в сюжеті ТСН.

Тварини подолали 25 кілометрів у пошуках теплої води. Проте з вузької каналізації стадо 5-метрових ламантинів, кожен вагою в півтонни, вибратися вже не змогло.

Читайте такожПрезидент Зімбабве оскандалився через слонів і лева у святковому меню

Екологи знайшли їх випадково, а рятувальна бригада цілу ніч вирізала корів із металевої труби та будівельним краном переправляла в басейн.

Уже на світанку ламантинів випустили назад в океан.