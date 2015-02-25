У США з каналізації дістали стадо морських корів
02:59, 25 лютого 2015Курйози
1939 0
Дев'ятнадцять ламантинів застрягли в каналізації у Флориді.
Дев'ятнадцять ламантинів застрягли в каналізації у Флориді / ianimal.ru
Залишити води Атлантики довкола мису Канаверал та вирушити в подорож водогоном морських корів змусив холод, ідеться в сюжеті ТСН.
Тварини подолали 25 кілометрів у пошуках теплої води. Проте з вузької каналізації стадо 5-метрових ламантинів, кожен вагою в півтонни, вибратися вже не змогло.
Читайте такожПрезидент Зімбабве оскандалився через слонів і лева у святковому меню
Екологи знайшли їх випадково, а рятувальна бригада цілу ніч вирізала корів із металевої труби та будівельним краном переправляла в басейн.
Уже на світанку ламантинів випустили назад в океан.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter