В Одесі з нагоди Міжнародного жіночого дня з колонії умовно достроково звільнено 18 чоловіків

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби в Одеській області, чоловіки відбували покарання в Південній виправній колонії (№ 51), вони звільнені на виконання рішення Малиновського районного суду Одеси.

«Всі вони батьки і діти, які своєю сумлінною поведінкою і ставленням до праці, участю в суспільно-корисному житті установи і ставленням до навчання довели своє виправлення і заслужили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання», - відзначили у прес-службі.

Читайте також8 березня погода подарує українцям тепло до +12 і сонцеПеред звільненням засуджені одержали відповідні довідки про звільнення. При виході з колонії чоловіків зустрічали матері, дружини, діти і друзі.