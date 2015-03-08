В Одесі з нагоди Міжнародного жіночого дня з колонії умовно достроково звільнено 18 чоловіків
В Одесі з нагоди Міжнародного жіночого дня з виправної колонії умовно достроково звільнено 18 чоловіків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби в Одеській області, чоловіки відбували покарання в Південній виправній колонії (№ 51), вони звільнені на виконання рішення Малиновського районного суду Одеси.
«Всі вони батьки і діти, які своєю сумлінною поведінкою і ставленням до праці, участю в суспільно-корисному житті установи і ставленням до навчання довели своє виправлення і заслужили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання», - відзначили у прес-службі.
Читайте також8 березня погода подарує українцям тепло до +12 і сонцеПеред звільненням засуджені одержали відповідні довідки про звільнення. При виході з колонії чоловіків зустрічали матері, дружини, діти і друзі.