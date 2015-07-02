У російському Ростові чоловік намагався повіситися на дулі танка (фото, відео)

Він заліз на гармату, повис на ній, і прикріпив до гармати ремінь, зафіксований на власній шиї, повідомляє місцеве агентство ДонНьюз.

На місце подій прибули психолог, дві машини рятувальників, наряд поліції, навколо зібралися "глядачі", які знімали те, що відбувається, на свої гаджети.

Читайте такожУ Росії автомобіль збив жінку, яка купалася в басейніЧоловік кричав, що хоче жити і хоче розуміння, не давав себе зняти з танка, а коли це все-таки вдалося, намагався чинити опір співробітникам поліції.

"На питання, навіщо він заліз на танк, Федір відповів, що хоче жити. Ще він повідомив, що приїхав з міста Уссурійська Приморського краю. Федір відмовився йти в машину поліцейських, а коли його все-таки до неї повели, почав кричати і вириватися. Співробітникам поліції довелося застосувати силу, покласти його на асфальт і вдягнути наручники", - пише агентство.