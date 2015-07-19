Головний пропагандист Кремля створив акаунт ВКонтакте

На своїй сторінці ВКонтакте він розмістив відеозвернення, в якому підтвердив, що запис дійсно належить йому.

Читайте такожГоловний прокремлівський пропагандист Дмитро Кисельов "протримався" на Facebook всього кілька годин

Як повідомляв УНІАН, Кисельов видалив свою сторінку в соціальній мережі Facebook через всього декілька годин після того, як її створив. Варто наголосити, що через кілька годин рахунок "образливих і глузливих коментарів" на адресу Кисельова пішов на сотні, і акаунт телеведучого без додаткових оголошень було видалено.

Сам Кисельов стверджує, що це пов'язано із західною цензурою.