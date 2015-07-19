Головний пропагандист Кремля створив акаунт ВКонтакте
17:59, 19 липня 2015Курйози
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Російський пропагандист і гендиректор МІА "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов створив акаунт у соцмережі ВКонтакте.
Кисельов вирішив створити сторінку ВКонтакте/ Скріншот з відео svoboda.org
На своїй сторінці ВКонтакте він розмістив відеозвернення, в якому підтвердив, що запис дійсно належить йому.
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Як повідомляв УНІАН, Кисельов видалив свою сторінку в соціальній мережі Facebook через всього декілька годин після того, як її створив. Варто наголосити, що через кілька годин рахунок "образливих і глузливих коментарів" на адресу Кисельова пішов на сотні, і акаунт телеведучого без додаткових оголошень було видалено.
Сам Кисельов стверджує, що це пов'язано із західною цензурою.
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