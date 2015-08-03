У Росії стела помстилася нареченому, який кинув у неї пляшку (відео)

Як видно на відео, пляшка не розбилася, а повернулася до нареченого. Про мотиви розбити пляшку об стеллу не повідомляється.

Читайте такожПрезидентський полк Путіна залив шампанським Вічний вогонь біля стін Кремля (фото)

Повідомляється, що ролик з інцидентом розійшовся на Заході, серед ЗМІ, що опублікували відео - Reddit і The Independent.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії місцевий житель загинув від удару блискавки, яка влучила в селфі-палицю в його руках.