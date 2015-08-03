У Росії стела помстилася нареченому, який кинув у неї пляшку (відео)
19:22, 03 серпня 2015Курйози
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Стела, що стоїть на автостраді 50 років жовтня в Якутську, помстилася нареченому, який кинув у неї пляшку з шампанським.
Як видно на відео, пляшка не розбилася, а повернулася до нареченого. Про мотиви розбити пляшку об стеллу не повідомляється.
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Повідомляється, що ролик з інцидентом розійшовся на Заході, серед ЗМІ, що опублікували відео - Reddit і The Independent.
Як повідомляв УНІАН, у Великобританії місцевий житель загинув від удару блискавки, яка влучила в селфі-палицю в його руках.
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