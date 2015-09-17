У анексованому Криму запропонували створити аналог Беверлі-Хіллз із голлівудськими зірками

В "апараті уряду Криму" склали офіційне відкрите звернення до зірок світового шоу-бізу, повідомляють російські ЗМІ.

Аксьонов обіцяє відсутність адмінперешкод і допомогу в пошуку місця проживання.

Заклик підтримала влада Ялти та Феодосії - вони готові виділити зіркам земельні ділянки. Зокрема - землю в Криму "із задоволенням" готові виділити Бреду Пітту та Анджеліні Джолі.

ЗМІ відзначають, що якщо зірці хочеться віллу "з розмахом", то можна "викупити діючий санаторій, що буде набагато дешевше особняка в Голлівуді - $5-6 млн замість $50".