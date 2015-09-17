У анексованому Криму запропонували створити аналог Беверлі-Хіллз із голлівудськими зірками
04:20, 17 вересня 2015Курйози
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"Глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов запропонував створити на півострові аналог американського міста Беверлі-Хіллз і виділити землю Анджеліні Джолі та Бреду Пітту.
REUTERS
В "апараті уряду Криму" склали офіційне відкрите звернення до зірок світового шоу-бізу, повідомляють російські ЗМІ.
Аксьонов обіцяє відсутність адмінперешкод і допомогу в пошуку місця проживання.
Заклик підтримала влада Ялти та Феодосії - вони готові виділити зіркам земельні ділянки. Зокрема - землю в Криму "із задоволенням" готові виділити Бреду Пітту та Анджеліні Джолі.
REUTERS
ЗМІ відзначають, що якщо зірці хочеться віллу "з розмахом", то можна "викупити діючий санаторій, що буде набагато дешевше особняка в Голлівуді - $5-6 млн замість $50".
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