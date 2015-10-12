У Швеції на з'їзд бороданів увірвалася поліція, прийнявши їх за бойовиків ІДІЛ

Але замість бойовиків ІДІЛ поліцейські побачили на місці засідання міжнародної організації прихильників бороди, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Independent.

Глава шведської організації "Бородаті лиходії" разом з іншими членами організації влаштували фотосесію у зруйнованому замку з чорно-білим прапором організації.

Читайте такожУ Франції поліцейським дозволили носити бороду й набивати татуювання

"Під час зйомок з'явилися двоє поліцейських, розповівши нам, що їм зателефонували люди, які проїжджали повз, і заявили, що побачили близько 30 терористів, які розмахують прапорами ІДІЛ", - розповів один з членів організації.

Також він розповів, що поліцейські швидко зрозуміли, що виклик був хибним.

"Ми добре посміялися з поліцейськими, які приїхали на виклик", - додав він.