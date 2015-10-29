У Мічигані червоний Ford Mustang налякав пенсіонерку, виїхавши на дах її будинку (відео)

83-річна пенсіонерка розповіла репортерам, що дивилася телевізор, коли почула сильний гуркіт. Спочатку жінка вирішила, що це грім, але, вийшовши на вулицю, побачила на даху свого житла машину.

Водієм автомобіля виявився чоловік, що страждає гіпоглікемією (низьким рівнем цукру в крові). Він не впорався з керуванням, вилетів з шосе номер 69 в окрузі Шайавассі на прилеглу ділянку і заїхав на дах, частина якого знаходився врівень з землею. Травм він не отримав, передає Lenta.ru.

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Будинок жінки, розташований недалеко від міста Лансінг, був побудований впритул до пагорба, тому частина його покрівлі впирається в газон, яким проїхав автомобіль.

Поліція зазначила, що Ford проскочив через кілька кущів, дерев і зніс невеликий паркан, перш ніж зупинитися на даху.

Як пише видання, подія не засмутила Кінгслі, на її думку, «все могло бути набагато гірше». Вона додала, що накриє пошкоджену ділянку даху брезентом, поки її не полагодять.

У хворих гіпоглікемією при падінні рівня цукру в крові в першу чергу страждає головний мозок. Людина може втратити свідомість і навіть впасти в кому.