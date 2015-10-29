У Китаї студентів, що спізнюються будуть карати написанням складного ієрогліфа

Професор Ван Сіцзюнь змушує таких студентів тисячу разів написати ієрогліф "біан", який складається з 56 штрихів, передає Бі-бі-сі. Саме слово "біан" нічого не означає, професор вигадав його, взявши за основу назву страви з локшини, яку йому подали у Шаньчжі.

Втім, поки що покаранню піддалися тільки двоє. Перша студентка зламалася на двохсотому ієрогліфі, заявивши, що вона виснажена до межі. Вона почала благати про пощаду і вмовила професора скасувати покарання, пообіцявши, що ніколи більше не буде спізнюватися.

Інший студент, який спізнився попросив видозмінити покарання і взявся намалювати 100 глиняних воїнів зі знаменитої теракотової армії. Він чесно виконав завдання, витративши на це 4 години.

Китайські ієрогліфи вважаються одними з найскладніших у світі за написанням і запам'ятовуванням. Вони складаються з різних комбінацій восьми основних штрихів, які разом складають слова і цілі речення.

На думку експертів, єдиний спосіб вивчити китайські ієрогліфи – це постійно тренуватися в їх написанні.

Не дивно, що студентам часто дають завдання писати від руки довгі речення.

Слово "біан", придумане Ваном, поки що не значиться у жодному із словників, однак цей ієрогліф вже набув великої популярності в інтернеті.

У китайських соцмережах багато користувачів хвалять професора за його винахідливе покарання. "Досить одного погляду на цей ієрогліф, і відразу пропадає бажання спізнюватися на урок", - написав один з користувачів популярної мережі Weibo.