У Полтаві нетвереза жінка збиралась підірвати будівлю поліції яблуком (фото)

За даними Жовтневого відділу поліції в Полтавській області, виявилося, що жінка в нетверезому стані намагалася розбити вікно опорного пункту, погрожувала кинути гранату і висловлювався нецензурною лайкою. Вона вимагала відпустити її знайому, яка нібито знаходиться всередині дільничного пункту.

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"Жінку правоохоронці наздогнали на сусідній вулиці. При собі вона мала телефон, з якого здійснила дзвінок з погрозами. Свої дії жінка не змогла пояснити, адже перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Замість гранати у жінки знайшли яблуко, яким вона і погрожувала поліцейським", - йдеться в повідомленні.

За фактом повідомлення про мінування правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Згідно санкції статті полтавчанці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.