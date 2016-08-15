Точилка для кігтів або ліжко: японський кіт з проблемою вибору став інтернет-зіркою

Про це пише "Газета.Ru" з посиланням на Daily Mail.

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Відзначається, що семирічний кіт Мілк-чан не міг вибрати між своєю точилкою для кігтів та стрибком на ліжко, і саме в цей момент господар встиг його сфотографувати.

Фотографія зібрала понад 100 тис. «лайків» і ретвітів і породила велику кількість різних мемів.