Точилка для кігтів або ліжко: японський кіт з проблемою вибору став інтернет-зіркою
20:55, 15 серпня 2016Курйози
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Японський кіт став популярним мемом в інтернеті після того, як з'явилася фотографія, на якій він не міг ніяк вибрати між точилкою для кігтів та ліжком.
Мілк-чан не міг вибрати між своєю точилкою для кігтів і стрибком на ліжко / aktfps/Twitter
Про це пише "Газета.Ru" з посиланням на Daily Mail.
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Відзначається, що семирічний кіт Мілк-чан не міг вибрати між своєю точилкою для кігтів та стрибком на ліжко, і саме в цей момент господар встиг його сфотографувати.
Фотографія зібрала понад 100 тис. «лайків» і ретвітів і породила велику кількість різних мемів.
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