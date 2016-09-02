Австрійка впала зі 105-метрового мосту і відбулася подряпинами

Про це повідомляє The Local. Місцеві ЗМІ припустили, що австрійка має "цілу армію янголів-охоронців".

Дівчина впала з мосту, по якому проходить автомагістраль біля міста Твімберг у провінції Каринтія.

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Під час падіння з висоти 105 метрів вона зачепилася за кілька дерев, що зменшило швидкість її падіння.

Отримавши лише кілька подряпин, австрійка дісталася до найближчих будинків і попросила відвезти її додому до батьків у тій же провінції.

Чоловік, який виконав її прохання, розповів журналістам, що вона сильно тремтіла.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї в липні 41-річний чоловік потрапив у бурхливу течію, коли затопило його будинок. Рятувальники знайшли його через 20 годин, протягом яких він боровся за життя зі стихією.