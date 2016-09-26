У Парижі з'явиться парк для нудистів

Влада Парижа планує втілити цей задум у реальність у не надто віддаленому майбутньому, повідомляє Reuters.

"Нам потрібно знайти підходяще місце, і ми не хочемо нікого засмучувати або турбувати," - розповів журналістам заступник мера Парижа Бруно Жульяр.

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"Це, ймовірно, буде парк або сад," - зазначив чиновник.

"Інші європейські столиці зробили це, зовсім недавно - Берлін," - додав він.

Ідея створення такого місця належить Екологічній партії. Влітку на берегах Сени чи в парках часто можна побачити нудистів, тож політики вирішили зробити крок назустріч любителям природної краси людського тіла.

Як повідомляв УНІАН, у червні у двох містах Великобританії близько 250 велосипедистів провели заїзд без одягу. Учасники акції виступили за більш толерантний і безпечний світ.