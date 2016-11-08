"Зігувала" у нацистській формі": на мітингу Клінтон виступ Леді Гаги порівняли з промовою Гітлера (фото, відео)
Гага сьогодні, у справжньому костюмі Майкла Джексона, щосили агітує за Клінтон.
Напередодні президентських виборів у США епатажна співачка була серед зірок, які вийшли підтримати Хілларі Клінтон, повідомляє BBC.
Мадонна, Бон Джові і багато інших всі говорили і виступали на честь кандидата від Демпартії США і проти Дональда Трампа, однак вибір Леді Гаги - чорний піджак з срібною брошкою і червоною пов'язкою багатьма розглядався як нацистське екіпірування.
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У соцмережах прихильники Трампа порівняли співачку з Гітлером.
"Відповідні помахи руками і активна жестикуляція викликали неправильні асоціації у 8-хвилинному спічі", - пишуть користувачі соцмереж.
Мадонна, тим часом провела імпровізований акустичний концерт в Нью-Йорку.