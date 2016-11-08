"Зігувала" у нацистській формі": на мітингу Клінтон виступ Леді Гаги порівняли з промовою Гітлера (фото, відео)

Напередодні президентських виборів у США епатажна співачка була серед зірок, які вийшли підтримати Хілларі Клінтон, повідомляє BBC.

Мадонна, Бон Джові і багато інших всі говорили і виступали на честь кандидата від Демпартії США і проти Дональда Трампа, однак вибір Леді Гаги - чорний піджак з срібною брошкою і червоною пов'язкою багатьма розглядався як нацистське екіпірування.

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У соцмережах прихильники Трампа порівняли співачку з Гітлером.

"Відповідні помахи руками і активна жестикуляція викликали неправильні асоціації у 8-хвилинному спічі", - пишуть користувачі соцмереж.

Пізніше стало відомо, що на ній легендарний костюм Майкла Джексона. Гага володіє понад 400 предметами одягу покійної зірки, зазначає BBC.