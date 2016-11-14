У російському місті на честь Трампа хочуть назвати вулицю, пропонують перейменувати Другу Безбожну
08:25, 14 листопада 2016Курйози
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Жителі російського міста Рязань подали петицію про перейменування однієї з вулиць на честь Дональда Трампа.
Дональд Трамп / REUTERS
Перейменувати хочуть вулицю 2-гу Безбожну, передає The Moscow Times.
"Сама по собі назва "Безбожна" суперечить російським цінностям й ображає почуття релігійних людей", - йдеться у петиції.
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"Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп - великий друг Росії та захисник традиційних цінностей", - стверджується у петиції.
У США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
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