Оточення Трампа може змінити його позицію щодо українського питання – екс-держсекретар США

Про це, виступаючи в Празі, розповіла колишній державний секретар США Мадлен Олбрайт, повідомляє "Радіо Свобода".

«Я вважаю, що важливо, аби Європейський союз продовжив санкції проти Росії. Тому що це буде дуже важливими сигналом для всієї Європи, чи готова вона спільно працювати. Якщо Трамп підтвердить свої слова передвиборчої гонки стосовно України, це буде просто жахливо», – сказала Олбрайт.

При цьому вона припускає, що позиція Трампа щодо України не обов’язково буде проросійською.

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«Чи погано для України те, що переміг Трамп, я не можу відповісти. Тому що не знаю, чому він говорив певні речі у передвиборчій гонці… І ми маємо бути дуже обережними. Тому що мова не йде лише про Крим, а про те, що відбувається з міжнародними нормами, адже такого ще не було після Другої світової війни, щоб якась країна просто забрала частину іншої країни», – вважає екс-держсекретар США.

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«Питання не лише про Крим, а про те, як ми взагалі будемо жити в нинішній міжнародній ситуації. Я сподіваюся, що зараз поряд з ним (Трампом) будуть люди, які скажуть йому, що необхідно далі розвивати і працювати над Мінськими угодами, а також не слід забувати і про санкції, звісно», – додала Олбрайт.

«Я завжди оптимістично налаштована, але, гадаю, коли Трамп вперше побачить справжню доповідь спецслужб, то буде більше розуміти… Бути архітектором політики Америки – справа складна, і світ дивиться на нас, тому ми повинні мати це на увазі», – зазначила вона.