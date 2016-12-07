Пропагандисти оконфузилися: армія РФ випустила листівку з пілотом американського винищувача F-16 (фото)
Російські пропагандисти знову оконфузилися: створили листівку, на якій жінка з дитиною просить пілота американського винищувача повертатися додому.
Цю листівку активно коментують користувачі Facebook.
Так, на листівці зображений пілот в американському винищувачі F-16. Йому на плечі домалювали шеврон у кольорах російського прапора, а на задньому плані видно жінку з дитиною.
Читайте такожХитра реклама заманила у військкомат жителів Челябінська, які розраховували уникнути призову
"З Новим Роком! Повертайтеся швидше!", - написано на листівці.
"Армія Росії випустила листівку, в якій просить пілота американського винищувача F-16 повертатися швидше", - йдеться у повідомленні спільноти "Лентач".
Раніше лідер прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов ("хірург") звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням зобразити на державному гербі радянські символи.