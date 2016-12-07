Пропагандисти оконфузилися: армія РФ випустила листівку з пілотом американського винищувача F-16 (фото)

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Так, на листівці зображений пілот в американському винищувачі F-16. Йому на плечі домалювали шеврон у кольорах російського прапора, а на задньому плані видно жінку з дитиною.

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"З Новим Роком! Повертайтеся швидше!", - написано на листівці.

"Армія Росії випустила листівку, в якій просить пілота американського винищувача F-16 повертатися швидше", - йдеться у повідомленні спільноти "Лентач".

Раніше лідер прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов ("хірург") звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням зобразити на державному гербі радянські символи.