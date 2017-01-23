"Афера космічних масштабів": в Ірані "туристична поліція" обібрала російських мисливців за метеоритами

Про це «Газете.Ru» розповів учасник експедиції астроном Тимур Крячко.

Двоє учасників експедиції в січні вирушили в іранське місто Табас, де тиждень займалися пошуками метеоритів, що впали в пустелі. В один із днів до них прийшли поліцейські, які з'ясували, що нічого протизаконного росіяни не роблять і лише переписали їхні дані. На ранок наступного дня, 16 січня, їх затримали люди в цивільному, представившись туристичною поліцією, і вилучили нібито для перевірки кілька каменів і зразки метеоритів, спеціально привезених в Іран в подарунок Тегеранському університеті.

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«Ці люди не показували ні посвідчень, ні координат. Таким чином, хоча ми не втратили речовини наших нових знахідок, всі наші подарунки Тегеранському університеті опинилися в руках людей, які, мабуть, вирішили, що привезені з Росії пластинки метеоритів коштують великих грошей», — розповів Крячко. Члени експедиції мають намір повідомити офіційній іранській владі про подію для прояснення ситуації.