День сміху: кращі меми та фотожаби 1 квітня

14:15, 01 квітня 2017
Курйози
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День сміху чи День дурня - одне з найбільш позитивних свят у році.

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Як припускають науковці, в Україну це свято прийшло з Німеччини, імовірно, на початку XVIII ст. Його називали ще брехливим днем або Марією-брехухою - одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської - святої VI ст., день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Того дня дівчата дурили людей, аби верховодити майбутнім чоловіком.

Для цього дня є прислів'я: «перше квітня - нікому не вірю!».

В наші дні 1 квітня асоціюється з гумором і відрізняється непереборним бажанням пожартувати над друзями, родичами і колегами.

УНІАН зібрав найцікавіші меми та фотожаби сьогоднішнього дня.

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Теги: #гумор#1 квітня#День сміху