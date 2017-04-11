В Огайо дівчина із двома спільниками зґвалтувала таксиста і вкрала у нього 32 долари

В американському Огайо за звинуваченням у зґвалтуванні та пограбуванні таксиста поліція заарештувала 23-річну Бріттані Картер. Ймовірний спільник дівчини, 23-річний Корі Джексон, також був звинувачений у жорстокому пограбуванні та співучасті у вчиненні зґвалтування, поки він залишається на волі.

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Як повідомляє The Daily Mail, інцидент трапився 28 січня, але ЗМІ стало відомо про нього тільки зараз.

За даними поліції міста Файндлей, близько 4 ранку дівчина і "двоє темношкірих чоловіків", один із них пізніше був ідентифікований як Корі Джексон, викликали таксі служби Trinity Express, котре мало забрати їх із готелю TownPlace Suites.

У машині один з хлопців приставив ніж до горла 29-річного водія і дівчина вчинила дії сексуального характеру. Тікаючи з машини, зловмисники витягли з кишені потерпілого 32 долари.

У 2016 році Картер двічі звинувачували в незаконному зберіганні та перевезенні героїну. Вона знаходиться у в'язниці графства Хенкок в очікуванні $60,000 застави. Між тим, Корі Джексона розшукують за звинуваченням, пов'язаним зі зґвалтуванням і грабунком у січні, а також за підозрою у вбивстві в Лімі, штат Огайо. Третьому спільникові звинувачень не висувають.