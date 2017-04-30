Стало гаряче: ведуча кулінарного шоу роздяглася у прямому ефірі (відео)

Телеведуча Дженні Скордамаглія залишилася тільки у фартусі під час приготування страви для свого кулінарного шоу в прямому ефірі на Sun Beach TV.

Вона стверджує, що їй стало гаряче, і вона роздяглася саме через це. Також телеведуча запевнила, що це кулінарне шоу, а не еротичне.

Читайте також"Нехай щастить": СБУ потролила заборонену в Україні співачку Лоліту (фото)

ЗМІ повідомляють, що Скордамаглія насправді вже давно приваблює глядачів оголеним виглядом. Згадують й випадок, коли телеведуча вчила глядачів йоги повністю голою.

УВАГА! Відео 18+

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-футболіст збірної Англії провів прямий ефір в одних трусах