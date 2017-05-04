В Берліні стриптизерки побили підборами пенсіонера, який прорвався до клубу з перцевим балончиком

В ніч з 3 на 4 травня поліція була вимушена втрутитися в інцидент в одному з стриптиз-клубів в берлінському районі Кройцберг. Як повідомляє видання Berliner Morgenpost, 64-річний чоловік, який мав заборону від поліції на відвідування даного приміщення, все одно намагався отримати до нього доступ. Він подзвонив у двері, але після того, як співробітниці закладу відкрили заслінку, чоловік розпилив перцевий спрей і прорвався до приміщення.

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Втім, працівниці закладу не розгубилися і почали бити нападника своїм взуттям на підборах. В результаті підстаркуватий "шанувальник прекрасного" отримав рвану рану голови та був госпіталізований.

Також медична допомога знадобилася 7 працівницям закладу, які отримали подразнення очей, в однієї з них також садна шкіри. Крім того, лікуватися від подразнення очей довелося і поліцейським, які прибули на виклик.

Як повідомляв УНІАН, модель еротичного журналу Playboy Джейлін Кук розгнівала старійшин новозеландського племені маорі, опублікувавши фотографію, на якій вона зображена без одягу на священній для корінних новозеландців горі Таранакі.