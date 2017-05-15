У Ростові памятник радянському солдату підписали з помилкою (фото)
13:42, 15 травня 2017Курйози
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Помилку допустили в слові "героически".
Помилка допущена у підписі на гранітній плиті / фото vk.com/etorostovnadonu
У російському місті Ростов-на-Дону встановили пам’ятник радянському солдату із помилкою у підписі на гранітній плиті. Відповідне фото опубліковане у спільноті «Это Ростов-на-Дону» у одній із соцмереж.
Зазначається, що на плиті пам’ятника, який установлено у Залізничному районі міста, допущена помилка у слові героїчний і написано «герочески».
vk.com/etorostovnadonu
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