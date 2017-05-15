У Ростові памятник радянському солдату підписали з помилкою (фото)

13:42, 15 травня 2017
Курйози
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Помилку допустили в слові "героически".

Помилка допущена у підписі на гранітній плиті / фото vk.com/etorostovnadonu

У російському місті Ростов-на-Дону встановили пам’ятник радянському солдату із помилкою у підписі на гранітній плиті. Відповідне фото опубліковане у спільноті «Это Ростов-на-Дону» у одній із соцмереж.

Зазначається, що на плиті пам’ятника, який установлено у Залізничному районі міста, допущена помилка у слові героїчний і написано «герочески». 

vk.com/etorostovnadonu

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Теги: #пам'ятник радянському солдату у Ростові#помилка у підписі