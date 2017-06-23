"Небезпечна" любов пасажирів до італійського соусу змусила аеропорт змінити правила

Аеропорт італійського міста Генуя змінив правила безпеки, що обмежують пронос рідин на борт літака, і дозволив пасажирам брати в ручній поклажі до 500 грамів песто.

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За провезення песто потрібно буде заплатити 50 євроцентів як пожертвування в доброчинний фонд, що допомагає хворим дітям отримати медичні послуги за кордоном. На всі інші рідини, як і раніше поширюється заборона на провезення в ручній поклажі в ємностях об'ємом більше 100 мілілітрів, передаэ "Медуза".

В аеропорту Генуї пояснили, що вирішили послабити правила безпеки через те, що пасажирам постійно доводилося викидати банки з песто на пунктах догляду.

"Звичайно, є правила. Пасажири можуть взяти на борт або одну 500-грамову банку песто, або дві по 250 грам. Вони повинні вилітати безпосередньо з Генуї. І, що важливо, песто повинен бути генуезьким", - йдеться в повідомленні.

Песто — це італійський соус на основі базиліка, сиру, горіхів та маслинової олії. Батьківщиною песто вважається Генуя.

Міжнародні правила безпеки авіаперельотів забороняють пронесення на борт в ручній поклажі рідини в ємностях більше 100 мілілітрів. Виняток робиться для товарів, куплених в зоні duty free після митного огляду.