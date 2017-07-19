У Франції мер курортного містечка вибачився за банер про "бісових туристів"

У Франції меру курортного містечка Карнон Івону Буррелю довелося перепросити за лайливий банер про «бісових туристів», пише The Local.

Видання повідомляє, що туристи помітили банер під час відпочинку на популярному пляжі, над яким і пролетів літак з банером з написом англійською мовою «Повертайтесь додому, бісові туристи».

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Пізніше фраза з’явилася іспанською мовою. Також планувалося, що напис з’явиться і французькою мовою, але поліція встигла зупинити витівку.

Мер висловив жаль та вибачився з приводу інциденту і запевнив, що туристів раді бачити в містечку цього літа.

Автором такої витівки є популярний французький пранкер Ремі Галлард, який розмістив відео зі своїм вчинок в You Tube.