У мережі показали, як виглядає 106-річний кекс з Антарктики (відео)

Науковці з Новозеландського фонду спадщини Антарктики знайшли 106-річний пиріг в хатині на мисі Адер. Про це повідомляє meduza.io.

Фруктовий кекс британської кондитерської фірми Huntley & Palmers, загорнутий у папір, перебував в олов'яній коробці.

За словами працівників фонду, коробка була в поганому стані, але сам десерт виглядав і пах "майже їстівним". Науковці вважають, що кекс був частиною провізії партії Північної експедиції "Терра Нова" — її учасники жили на мисі Адер.

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Раніше в цьому ж місці фонд знайшов картину дослідника Едварда Уілсона, загиблого в 1912 році під час походу Південній партії "Терра Нови" на Південний полюс.