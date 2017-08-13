Фотограф непомітно посадив квадрокоптер на авіаносець ВМФ Британії (відео)
04:50, 13 серпня 2017Курйози
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Після цього фотограф все ж розповів про випадок поліцейським.
Квадрокоптер випадково приземлився на корабель / скріншот
У Великобританії шотландський фотограф-аматор знімав новий авіаносець Queen Elizabeth ВМФ Великобританії за допомогою квадрокоптера, який випадково приземлився на корабель, пише BBC.
Повідомляється, що під час зйомок був сильний вітер, який відніс квадрокоптер і він в автоматичному режиму сів на палубу корабля.
Коли ж вітер вщух, квдрокоптер злетів та залишився непоміченим. Втім, фотограф зрозумів, що порушив закон та розповів про це поліцейським.
Відео фотограф розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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