"Росія - Дружба - Ракушка!": соцмережі насмішив передвиборний плакат в окупованому Криму (фото)

Передвиборчий плакат з окупованого Севастополя став приводом для насмішок в інтернеті. Зокрема, увагу привернуло гасло "Росія-Дружба-Ракушка!", передає Сегодня.

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Як виявилося, останній пункт – це літній майданчик у місті. "Непогано. Втім, напис "кінь, борщ, 29" виглядав би анітрохи не гірше", – іронізують коментатори.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіян привітали з "23 лютого" білбордом з українськими військовими.