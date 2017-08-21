"Росія - Дружба - Ракушка!": соцмережі насмішив передвиборний плакат в окупованому Криму (фото)
20:45, 21 серпня 2017Курйози
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Користувачів соцмереж спантеличив логічний ланцюжок у слогані.
Передвиборчий плакат з Криму насмішив мережа / фото Сегодня
Передвиборчий плакат з окупованого Севастополя став приводом для насмішок в інтернеті. Зокрема, увагу привернуло гасло "Росія-Дружба-Ракушка!", передає Сегодня.
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Як виявилося, останній пункт – це літній майданчик у місті. "Непогано. Втім, напис "кінь, борщ, 29" виглядав би анітрохи не гірше", – іронізують коментатори.
фото Сегодня
Раніше УНІАН повідомляв, що росіян привітали з "23 лютого" білбордом з українськими військовими.
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