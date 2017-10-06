В Амстердамі обтяжена увагою студентка робить фото з вуличними "шанувальниками" і викладає в мережу

У кінці серпня 20-річна студентка з Амстердама Ноа Янсма завела Іnstagram @dearcatcallers: у ньому вона стала публікувати фото, зроблені спільно з незнайомцями. Ці чоловіки приставали до неї на вулицях міста, відпускали на її адресу непристойні жарти і допускали сексистські висловлювання, пише birdinflight.com.

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За словами Ноі, від дій чоловіків вона завжди була не в захваті, але в той же час не знала, що робити в таких ситуаціях. «Жінки часто не розуміють, як реагувати на сексистські коментарі чоловіків. Іноді я показувала їм середній палець у відповідь, але в підсумку відчувала себе нерозумно. І я вирішила зробити щось, що дасть мені над ними владу», — каже дівчина.

Кожен раз, коли до неї починав чіплятися незнайомець, вона просила його про спільне фото, а потім публікувала знімок у мережі. У підписах до деяких фотографій Ноа також розповідає, що саме їй сказав герой знімка. Таким чином, зазначає дівчина, вона намагається виставити поведінку незнайомців на загальний огляд і привернути увагу до проблеми об'єктивації жінок.