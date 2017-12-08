У Британії хлопець хотів зробити зліпок своєї голови в мікрохвильовці, але щось пішло не так (відео)

Британські рятувальники звільнили хлопця, який зацементировал голову в мікрохвильовці.

22-річний британець з друзями вирішив зробити зліпок своєї голови, а замість форми для гіпсу використовував мікрохвильову піч. Коли хлопець не зміг вивільнити голову навіть за допомогою друзів, ті викликали рятувальників. Все це час британець дихав через соломинку.

Рятувальна операція тривала майже годину.