Хіт від гарантів: з'явився гумористичний ролик-привітання від п'яти українських президентів

Напередодні Нового року ТСН створив музичну композицію зі щорічних святкових звернень всіх п'яти президентів України: від Леоніда Кравчука у 1991 році до Петра Порошенка 2015-го.

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Всього у 100-секундний гуманістичний ролик потрапили кадри з 11 привітань: одне від Кравчука, по два від Кучми, Ющенка і Порошенка і чотири від Януковича. А в основу пісні лягла традиційна новорічна мелодія Jingle Bells.