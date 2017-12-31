Хіт від гарантів: з'явився гумористичний ролик-привітання від п'яти українських президентів
16:16, 31 грудня 2017Курйози
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Звернення голів держави записали під традиційну різдвяну мелодію.
З'явився гуманістичний ролик-привітання від українських президентів / фото УНІАН
Напередодні Нового року ТСН створив музичну композицію зі щорічних святкових звернень всіх п'яти президентів України: від Леоніда Кравчука у 1991 році до Петра Порошенка 2015-го.
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Всього у 100-секундний гуманістичний ролик потрапили кадри з 11 привітань: одне від Кравчука, по два від Кучми, Ющенка і Порошенка і чотири від Януковича. А в основу пісні лягла традиційна новорічна мелодія Jingle Bells.
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