Коли ви проходите співбесіду, варто дотримуватися певних правил.

Коли ви проходите співбесіду під час влаштування на роботу - як віртуальну, так і особисту - варто дотримуватися певних правил. Про це пише Make It.

Порадами щодо проходження співбесіди з виданням поділилася віце-президентка компанії з працевлаштування Career Group Companies Емілі Левін.

Не з’являйтеся занадто рано

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Для початку вам слід переконатися, що ви приїдете вчасно. Але якщо ви з’явитеся надто рано, це може викликати бажання у інтерв’юера поспішати.

"Я рекомендую переконатися, що ви прибули до будівлі на 15-20 хвилин раніше. Це гарантує, що у вас буде достатньо часу, щоб знайти номер квартири чи офісу, але ви не будете там задовго до початку співбесіди.

Подайте себе максимально професійно

Презентація є ключовим моментом. Не жуйте жуйку, не носіть сонцезахисних окулярів під час співбесіди, - радить експертка:

"Переконайтеся, що ви не прийшли з запахом сигаретного диму або надто надушеними. ... Ви хочете справити враження, засноване на вашому досвіді, а не на тому, як ви одягнені чи як пахнете".

Не розголошуйте конфіденційну інформацію

Незалежно від вашого професійного минулого, будьте стратегічні щодо того, як ви говорите про це. Уникайте лихослів’я щодо попередніх роботодавців або розголошення інформації, яка є службовою чи конфіденційною, каже експертка.

"Розголошення секретів створює враження, що якби ваш інтерв’юер візьме вас на роботу і поділиться конфіденційною інформацією, у майбутньому ви, швидше за все, вчините з ним так само", - каже Левін.

Інші поради щодо поводження на співбесіді

Як писав УНІАН, менеджер ІТ-компанії розповів про секретний тест на хобі, який він проводить на кожній співбесіді. "Я змушую їх сидіти в маленькій кімнаті, дивлячись відео, і виходжу, а потім дивлюсь, чи приділили вони відео всю свою увагу чи витягли свій телефон, переглянувши запис", - розповів експерт.

Також УНІАН повідомляв, яке питання ставить Ілон Маск під час кожної співбесіди. Засновник SpaceX шукає у своїх кандидатах "докази виняткових здібностей".

Як розповів Маск, замість того, щоб зосереджуватися на кваліфікації пошукача, він просто запитує: "З якими найскладнішими проблемами ви мали справу, як з ними справлялися і як приймали рішення в ключові моменти?".

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