Комета-«камікадзе» з сімейства Кройтца наближається до Сонця

Комета, напередодні виявлена на знімках поблизу Сонця, продовжує рухатися до світила і, можливо, в найближчі години стане відомо, чи вдасться крижаній «гості» вижити, передає РІА Новостиз посиланням на SpaceWeather.

Комета-«камікадзе» була знайдена 2 січня австралійським астрономом-любителем Аланом ВОТСОНОМ на знімках, одержаних сонячною обсерваторією Stereo-A. На думку науковців, це небесне тіло відноситься до сімейства Кройтца - групи «дряпаючих Сонце» комет, описаної наприкінці ХІХ-го століття німецьким астрономом Генріхом Кройтцом.

Згідно сучасних уявлень, комети Кройтца - залишки зруйнуваної близько 2 тисяч років тому велетенської комети. Щодня кілька таких комет пролітають біля Сонця і розпадаються, проте більшість із них невелика і малопомітна.

Нинішня комета є виключно яскравою, завдяки супутнику SOHO астрономи змогли одержати знімки, на яких видно, як комета наближається до Сонця.