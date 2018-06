Слони - єдині в світі «повнопривідні» тварини

Слони, на відміну від інших чотириногих тварин, використовують усі чотири ноги як для прискорення, так і для гальмування. Такого висновку дійшла група учених на чолі з Джоном Хатчинсоном (John Hutchinson) з британського Королівського ветеринарного коледжу. Стаття Хатчинсона і його колег про ходу слонів опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Короткий виклад висновків, до яких прийшли дослідники, наводить AFP.

В рамках дослідження шість молодих індійських слонів водили з різною швидкістю по платформі з датчиками, що фіксують силу, з якою тварини відштовхуються від землі кожною ногою. З`ясувалося, що як передні, так і задні кінцівки слонів мають однакове навантаження при пересуванні з різною швидкістю і з різним прискоренням. Це дало вченим привід порівняти слонів із повнопривідними автомобілями.

В інших чотириногих тварин функції прискорення і гальмування розподілені між передніми і задніми кінцівками: при розгоні, як правило, більше навантаження мають задні ноги/лапи, а при уповільненні - передні.

Лента.ру