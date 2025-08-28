Стармер зазначив, що кровопролиття має припинитися, а Макрон зазначив, що атака РФ відрізняється великою жорстокістю.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив російський удар по Україні, епіцентром якого став Київ, пише Sky News.

Видання зазначає, що в результаті російської атаки на Київ в ніч на четвер, 28 серпня, пошкодження отримали будівля представництва Євросоюзу та офіс Британської ради.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської ради", - заявив Стармер.

Прем’єр Британії зазначив, що Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир.

"Це кровопролиття має припинитися", - сказав британський політик.

Президент Франції Еммануель Макрон в соціальних мережах висловив думку, що цей напад продемонстрував "прагнення Росії до миру".

"Терор і варварство. Більше десятка загиблих, серед яких є діти. Напади були спрямовані на житлові райони та цивільну інфраструктуру", – зауважив Макрон.

Він додав, що Франція рішуче засуджує ці безглузді напади, що відрізняються великою жорстокістю.

"Ми повністю підтримуємо український народ і висловлюємо глибоке співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких", - сказав Макрон.

Атака Росії по Києву

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив російську атаку по столиці України. Він зазначив, що Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, атакована делегація Європейського Союзу й це не може залишитися без наслідків. Вадефуль не став розкривати подробиці, але додав, що Німеччина розглядає можливість подальшої реакції, але разом з ЄС.

Також ми писали, що очільник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 28 серпня збільшилася до 17 осіб, четверо з них - діти. Мер Києва Віталій Кличко оголосив День жалоби за загиблими в п'ятницю, 29 серпня. Кличко додав, що маймолодшій загиблій від російської атаки було всього три роки. Також відомо, що майже 40 жителів Києва постраждали від російської атаки, 30 перебувають в лікарнях.

