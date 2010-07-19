Маленьку ламу у Київському зоопарку вирішили назвати Сніжаною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі зоопарку.

Як зазначається в повідомленні, варіанти імені для самочки лами повністю білого кольору, яка народилася в Київському зоопарку 19 червня, надсилали всі бажаючі з кінця червня.

Адміністрація зоопарку отримала більше 50 листів з найрізноманітнішими варіантами кличок: Аліа, Маргоша, Маруся, Лаки, Лямка, Бельдяжка, Белуші, Кесси, Сакура, Белучі та ін

Сьогодні, підбивши підсумки голосування, зоологи та робітники з догляду за копитними тваринами, після довгих коливань, ухвалили рішення назвати ламу Сніжаною.

Як повідомляв УНІАН, після народження цієї лами в зоопарку її назвали спочатку Білкою. Її батьки (самець Білий і самка Дарія) свого часу теж народилися в столичному зоопарку: тато в 2004 році, а мама – в 2000. Всього ж у колекції зоопарку тепер п`ять таких тварин.