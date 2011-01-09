Американський штат Массачусетс визнав кішок і собак законними спадкоємцями своїх господарів.

Губернатор штату Девал Патрік підписав закон про домашніх вихованців. Тепер господарі в своєму заповіті можуть назвати людину, якій довіряють опікування над своїми улюбленцями. Опікун матиме право розпоряджатися залишеною сумою в інтересах тварин.

Массачусетс – не перший американський штат, де питання спадку для тварин визначаються на законодавчому рівні. Раніше в штаті Нью-Йорк слухалася справа про заповіт мільярдера Леоні Хелмслі, який у 2007-му році залишив 12 млн. доларів своїй мальтійській болонці на ймення Траббл. Тоді спадкоємцям Хелмслі вдалося урізати спадок собачки до двох мільйонів доларів.

Эхо Москвы