Массачусетс визнав кішок і собак законними спадкоємцями своїх господарів

04:07, 09 січня 2011
Курйози
1632 0

Губернатор підписав закон

Американський штат Массачусетс визнав кішок і собак законними спадкоємцями своїх господарів.

Губернатор штату Девал Патрік підписав закон про домашніх вихованців. Тепер господарі в своєму заповіті можуть назвати людину, якій довіряють опікування над своїми улюбленцями. Опікун матиме право розпоряджатися залишеною сумою в інтересах тварин.

Массачусетс – не перший американський штат, де питання спадку для тварин визначаються на законодавчому рівні. Раніше в штаті Нью-Йорк слухалася справа про заповіт мільярдера Леоні Хелмслі, який у 2007-му році залишив 12 млн. доларів своїй мальтійській болонці на ймення Траббл. Тоді спадкоємцям Хелмслі вдалося урізати спадок собачки до двох мільйонів доларів.

Эхо Москвы

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter