Крокодили ледь не зірвали вибори в ПАР

Муніципальні вибори в ПАР ледь не були зірвані через крокодилів, однак ситуація була вирішена завдяки втручанню армії.

Голосування по виборах до місцевих органів влади в цілому пройшли без проблем за винятком виборчого пункту в провінції Лімпопо. Там людям, щоб дістатися до урн, треба перейти вбрід річку Уліфантс.

Річка розлилася після нещодавніх сильних дощів і буквально кишить крокодилами, тому виборці довгий час побоювалися виконати свій конституційний обов'язок. На кілька годин довелося відкласти і прибуття виборчої комісії, яка також вирішила не випробовувати долю. Довелося вдатися до допомоги армії, яка надала броньовики.

Надзвичайно непростими виявилися умови голосування і на іншомуи виборчому пункті — його обладнали на такій високій і крутій горі, що комісію з урнами туди довелося доставляти на вертольоті.

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