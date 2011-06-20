Як подолати хронічну втому

У вівторок, 21 червня, агентство УНІАН у рамках роботи Лабораторії "Зроби себе сам!" запрошує на майстер-клас засновника і провідного експерта Центру психології сім`ї «Лелека» Тетяни ДУГЕЛЬНОЇ «Синдром емоційного вигоряння. Діагноз або можливість змінити спосіб життя?».

Як розповіла Т.ДУГЕЛЬНА, майстер-клас спрямований на те, щоб допомогти людям з «синдромом емоційного вигоряння». Серед ознак цього синдрому - хронічна втома, втрата інтересу до роботи, різкі перепади настрою, негативна самооцінка, відчуття самоти, головні болі, болі в спині і області грудної клітки, хвороблива тяга до їжі тощо.

У програмі майстер-класу:

- Метафізичні причини виникнення хвороб і симптомів. Цілісний підхід до людини.

- Як усвідомленість життя впливає на здоров`ї? Дійсні причини виникнення синдрому емоційного вигоряння.

- Поняття «цілительство», «духовна психологія» і «вібраційна медицина». Який фахівець потрібний при синдромі емоційного вигорання?

- Що первинне - тіло чи свідомість? Практики самозцілення. Рекомендації для профілактики синдрому емоційного вигоряння.

Детальніше про запис на майстер-клас можна дізнатися тут: http://seminars.unian.net/ukr/detail/73

Інформація про тренера: Тетяна ДУГЕЛЬНА - провідний психолог-експерт України, сімейний психолог-психотерапевт, фахівець з позитивної трансформації свідомості. Засновник і провідний експерт Центру психології сім`ї «Лелека», засновник Просвітницького Фестивалю сімейних цінностей «Сім`Я», голова правління Інституту інтеграційної психології (місто Київ), головний редактор психологічного журналу-помічника «Почни з себе».

Т.ДУГЕЛЬНА двічі перенесла зупинку серця, клінічну смерть, а в результаті операції позбулася важливого органу. Але стародавні практики, дихальні психотехніки, холодинамика, а також її програма позитивної трансформації «Почни з себе» допомогли їй виростити новий орган.