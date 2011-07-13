Російські користувачі Twitter вивели в світовий топ слово з трьох літер
Матюк із трьох літер очолив загальносвітові тренди сервісу мікроблогів Twitter. Про це пише Газета.ру.
У середу стало відомо про нововведення платформи Twitter: з'явилася можливість створювати хештеги, використовуючи не тільки латинський, але й кирилічний алфавіт.
Російські користувачі відразу скористалися новою функцією. Спочатку вони спробували вписувати в хештеги різні російські слова, потім спробували скористатися відсутністю обмежень і зробили хештег максимальної довжини – 140 знаків. Після цього, користувачі зупинилися на слові з трьох літер.
«Про російські хештеги: боюся, що всі ми знаємо, який російський хештег буде найпопулярнішим. Він на кожному паркані написаний. Завжди в трендах», – пожартував російський блогер Олексій Навальний.
За годину його прогноз справдився.